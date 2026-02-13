Presentata la XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven: 18 eventi tra jazz, lirica e sociale con grandi artisti internazionali

MARSALA – Si è conclusa ieri (12 febbraio), intorno alle ore 13.00, nella sala conferenze del Comune di Marsala, la presentazione della XXVI Stagione Concertistica organizzata dall’Accademia Ludwig Van Beethoven. Alla presenza del sindaco Massimo Grillo e degli assessori Ignazio Bilardello e Salvatore Agate, il Cav. Giuseppe Lo Cicero ha svelato un cartellone che unisce tradizione e innovazione, con sedici appuntamenti allo storico Teatro Comunale Eliodoro Sollima e due grandi eventi al Teatro Impero, a cui si aggiungono otto incontri gratuiti rivolti a scuole e centri di accoglienza. L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del Comune di Marsala e gode del patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

La vera novità di questa edizione si chiama Jazzando, una rassegna nella rassegna che porterà a Marsala alcuni tra i nomi più prestigiosi del panorama jazzistico nazionale. Lino Patruno, Mauro Carpi e Paolo Di Sabatino sono intervenuti in videoconferenza durante la conferenza stampa, assieme a Fabio Lepore dei Mezzotono, originale formazione vocale senza strumenti, per testimoniare il valore artistico di questo nuovo corso.

Il programma al Teatro Sollima si annuncia ricco di appuntamenti. Si parte domenica 22 febbraio con il primo capitolo di Jazzando, che vedrà protagonista il pianista Paolo Di Sabatino. Il 29 marzo sarà la volta del pianista ucraino Michael Bulychev Okser. L’11 aprile la chitarrista Ivana Oliva condurrà il pubblico in un recital che attraversa cinque secoli di musica, dal Rinascimento ai contemporanei. Il 17 maggio la Chamber Orchestra, diretta da Salvo Miraglia, accompagnerà i solisti Carmen Barone e Francesco La Spada in un emozionante viaggio tra le più celebri arie napoletane. Il 18 ottobre Jazzando torna al Sollima con i ritmi del Brasile: sul palco l’Eddy Palermo Brazilian Jazz Trio e la voce di Camilla Noci, per un viaggio sensuale tra bossa nova e samba jazz. Il 6 dicembre sarà il Mauro Carpi Quartet a chiudere la rassegna jazz al Sollima.

Due gli appuntamenti clou al Teatro Impero, veri e propri eventi speciali pensati per un pubblico ampio. L’11 ottobre salirà sul palco il soprano Susanna Rigacci, voce storica e interprete prediletta del Maestro Ennio Morricone, accompagnata dall’Orchestra della Compagnia Lirica Siciliana diretta da Salvo Miraglia. In programma le indimenticabili colonne sonore dei due premi Oscar italiani, Morricone e Nicola Piovani, accanto ai classici senza tempo di Gershwin e Bernstein. Il 22 novembre sarà invece la volta di Lino Patruno, leggenda vivente del jazz tradizionale italiano. Con la sua storica band, Patruno riporterà a Marsala il sound autentico di New Orleans.

La campagna abbonamenti è ufficialmente aperta e tutti i concerti avranno inizio alle ore 18.00. Per informazioni, prenotazioni e acquisti è possibile contattare i numeri 320.6905330 e 0923.719545, oppure consultare il sito ufficiale www.accademiabeethoven.it.