Presentata “Siculiana turistica”.Verso Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025

SICULIANA – Nei locali del Living Lab di piazza Umberto I è stata presentata “Siculiana Turistica”, una iniziativa promossa dal comune di Siculiana e frutto di un tavolo di co-progettazione con le associazioni del territorio e i titolari di attività del settore turistico ed enogastronomico.

Un calendario di eventi, proposte, ricerche per mettere in luce le risorse storiche-culturali della “Città degli Sposi”, con l’obiettivo di renderli fruibili e parte fondante di un itinerario turistico, valorizzando il ricco patrimonio materiale e immateriale di Siculiana, a partire dalla mostra museo ASTRO dedicata alle origini del pilota Ayrton Senna, Palazzo Agnello, Museo MeTe, museo diffuso dello “Sposalizio Benedetto”, il castello Chiaramonte, il Santuario del SS. Crocifisso Luogo del Cuore FAI, la storia ebraica e archeologica del borgo, la riserva naturale di “Torre Salsa”.

“Oggi, Siculiana, vanta un patrimonio culturale fruibile di grande spessore – afferma il sindaco Peppe Zambito – La connessione tra turismo e sviluppo è sempre più tangibile e concreta. Investire sui nostri luoghi di bellezza, sulla nostra storia, sul racconto affascinante delle nostre radici ha innescato un entusiasmante processo di crescita della comunità, come dimostra l’aumento esponenziale di strutture ricettive”. Ai titolari delle attività presenti è stato consegnato materiale promozionale e coupon da offrire ai clienti, consistente in uno sconto per l’accesso al museo ASTRO e presentato il sito siculianaturistica.it .

“Agrigento Capitale della Cultura 2025 – conclude Peppe Zambito – è un’opportunità per l’intera provincia e Siculiana si propone come meta per un turismo che vuole essere soprattutto un’esperienza da vivere. Continueremo a lavorare con associazioni e operatori del settore, coinvolgendo i cittadini, rafforzando l’idea di un turismo di comunità”.