Presentato a Fieramilano il nuovo Panettone Fiasconaro preparato con nocciole di Sicilia che incontrano la manna

CASTELBUONO – Dolce&Gabbana e Fiasconaro rinnovano la già consolidata collaborazione per celebrare il dolce artigianale più amato con una reinterpretazione inedita: il Panettone alle Nocciole di Sicilia con crema alla Manna morbida da spalmare. In questa nuova proposta dolciaria, il gusto pieno delle nocciole coltivate da secoli nel territorio del piccolo borgo di Polizzi Generosa, la cui altitudine favorisce la creazione di un habitat ideale per questa coltura, si sposa con quello raffinato della Manna proveniente dalle colline fra Castelbuono e Pollina.

Il nuovo Panettone da 800g e il barattolo di crema alla Manna morbida da 200g sono racchiusi in un’elegante latta da collezione dai toni rosa e azzurri, decorata con fregi di inconfondibile ispirazione siciliana e scene naturali che rendono omaggio alle bellezze dell’Isola.