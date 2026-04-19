Presentato il libro di Dario Agueli “Se un giorno raccontassi il mare”

PARTANNA – Presso le scuderie del Castello Grifeo, la Fidapa di Partanna ha accolto con entusiasmo Dario Agueli, poeta, musicista, interprete, autore del libro “Se un giorno raccontassi il mare”. Il libro è un omaggio che l’autore rivolge al padre in occasione del centenario della sua nascita. Un gesto d’amore, che tocca il cuore e che più che un libro è una finestra su un dialogo mai interrotto. Tutto il libro è una testimonianza dell’amore che Dario ha per il padre e per i suoi familiari. L’autore ci conduce in un viaggio profondo, ricco di aforismi, racconti e poesie e racconta del padre attraverso il mare…metafora di radici e sentimenti eterni. Nell’opera emerge tutta la sensibilità, la sofferenza di Dario, il quale dice che certe persone, cose e luoghi, accompagnano la nostra vita e continuano sempre ad emozionarci con la loro presenza perché sono ”impigliati nella nostra anima“. E la figura del padre non è una figura del passato, ma presenza costante, che continua a vibrare con la poesia. L’autore ha affascinato i presenti, perché ha alternato canzoni, versi e sentimenti profondi. Il tutto è stato accompagnato da note musicali di grande sensibilità. Infatti lo accompagnavano due grandi musicisti, che si sono esibiti emozionando la platea… la violinista Agata Fanzone e il sassofonista Davide Gianquinto. Ma l’evento è stato importante perché Dario Agueli ha devoluto il ricavo della vendita dei libri all’Ospedale dei Bambini di Palermo. L’autore, già in precedenza, ha iniziato questo percorso di solidarietà, perché vuole trasformare la memoria del padre in azioni concrete per i bambini, dimostrando che il linguaggio della poesia può aiutare l’impegno umano. Ha aperto i lavori la Presidente Maria Angela Cangemi, che ha presentato il libro, discutendone il tema principale, successivamente il Sindaco Francesco Li Vigni ha portato il suo saluto istituzionale. Sono state molto apprezzate alcune socie, Veronica Bulgarello, Caterina Clemenza e Rosanna Liotta, che hanno letto delle poesie, con il sottofondo musicale della violinista. La vice presidente Anna Maria Varvaro è stata la moderatrice, che ha interloquito con l’autore sulla sua vita e sulle sue opere con naturalezza e fluidità. Un evento emozionante, che ha toccato le corde più intime dei presenti. La Fidapa ringrazia Dario Agueli perché ha portato nella sala grandi valori umani: sensibilità, professionalità, emozioni profonde, generosità e amore per il prossimo!

La Presidente Maria Angela Cangemi