Presentato il progetto Siculiana Citta degli Sposi con la prima edizione del Wedding Film Festival

SICULIANA – Presentato il 5 maggio in sala Consiliare il logo Siculiana Città degli Sposi e la prima edizione del Wedding Film Festival, un concorso unico in Italia dedicato ai classici filmati di matrimonio, e il logo ufficiale Città degli sposi. La rocca di Siculiana è considerata luogo portafortuna per unioni e cerimonie, forte di una antica tradizione narrata attraverso la celebrazione del matrimonio di Costanza e Brancaleone Doria.

Il logo Siculiana Città degli Sposi è un’opera originale del maestro Rosario Bruno, l’immagine sottolinea l’idea multiforme di famiglia. L’artista siculianese ha donato alcune opere, visibili in sala consiliare. Al processo di rigenerazione che interessa Siculiana da alcuni anni, si unisce dunque un percorso d’amore, che ridisegna il centro storico attraverso la cultura, l’arte e la rievocazione storica dell’incontro tra Costanza e Brancaleone Doria.

Ad illustrare il progetto il sindaco Peppe Zambito e l’assessore al Turismo Domenico Marsala. Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’iniziativa: Enza Pecorelli presidente proloco, Stefano Siracusa curatore del Museo Mete, Totò Schembri ACSI.

“Città degli sposi rappresenta un grande progetto di rigenerazione culturale, che affianca le iniziative di rigenerazione urbana già in atto, attraverso un rito ancora attuale, pur con le sue diverse evoluzioni, che prendendo spunto dal matrimonio di Costanza e Brancaleone Doria racconta la nostra identità culturale, con usi e costumi del nostro passato – spiega il sindaco Peppe Zambito – con una rievocazione storica costruiremo un percorso in grado di far conoscere le bellezze artistiche, architettoniche e naturali del nostro territorio, un itinerario turistico e culturale di grande rilievo che valorizzerà tre luoghi fondamentali per il nostro sviluppo: il centro storico, il borgo marinaro di Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa”.

Fra le iniziative la prima edizione del Wedding Film Festival, un concorso dedicato al classico filmino da matrimonio, si partecipa con una clip video estratta dal filmato del proprio matrimonio (o unione civile).

Dedicato invece a quanti sceglieranno di sposarsi a Siculiana il PREMIO SPECIALE CITTA’ DEGLI SPOSI dove si partecipa con video candidatura “Mi sposo a Siculiana perché…” in cui la coppia di fidanzati spieghi perché si è scelta la cittadina come cornice della propria festa di nozze. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Il bando e la scheda di partecipazione si potranno visionare a quest’indirizzo www.siculianacittàdeglisposi.it

Fra i premi in palio la famosa Dote di Costanza un cofanetto prezioso che valorizza la tradizione artigianale del ricamo a mano di Siculiana, servizi fotografici, soggiorni alla scoperta di un luogo magico e incontaminato della nostra Sicilia, la riserva naturale di Torre Salsa, con la sua Dama bianca, un costone di marna candida che somiglia a una sposa e rimane un luogo magico dove fare promesse d’amore. Il Wedding Film Fest si candida a diventare un osservatorio permanente, un archivio utile alla ricerca di radici e mutamenti sociali analizzati attraverso i video dei matrimoni.