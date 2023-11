PALERMO – Mercoledì 22 novembre prossimo alle ore 17,30 presso “Spazio Cultura” Libreria Macaione in via Marchese di Villabianca 102 a Palermo sarà presentato il libro di poesie di Tino Traina “Stazione di Campagna“. Interverranno Franca Alaimo, Guglielmo Peralta e Nino Cangemi. Le letture saranno a cura di Daita Martinez. Sarà presente per la Casa Editrice Nicola Macaione.