MARSALA – Lunedì 5 giugno, a Marsala, alle ore 10, 30, presso l’Ouverture delle Cantine Pellegrino, in via Lungomare delle Egadi 10, si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone della VI Rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole Memorial Enrico Russo”. La Kermesse, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale […]

MARSALA – Lunedì 5 giugno, a Marsala, alle ore 10, 30, presso l’Ouverture delle Cantine Pellegrino, in via Lungomare delle Egadi 10, si terrà la conferenza stampa di presentazione del cartellone della VI Rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole Memorial Enrico Russo”.

La Kermesse, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala, è ormai nota per unire la bellezza paesaggistica della Salina Genna, nella laguna dello Stagnone, ad una vocazione green, per la messa in scena nel “teatro a mare” fatto di tufi e sale a pelo d’acqua – denominato “Pellegrino 1880”, dal main sponsor della manifestazione -, con una sempre maggiore ricerca culturale e artistica per gli eventi proposti.

Il Movimento artistico culturale arricchisce la proposta con un evento che apre le porte al cartellone: il “Solstizio d’estate tra racconti, cibo e vino”. L’appuntamento è per il 18 giugno, alle 19,30.

Il 21 luglio si aprirà ufficialmente il cartellone della rassegna, che si protrarrà fino al 1 settembre con artisti di fama nazionale ed oltre. Non mancheranno gli spettacoli a cura delle associazioni che compongono il MAC. Il cartellone conta sul patrocinio del Comune di Marsala e dell’Assemblea regionale siciliana.

Nomi, date e dettagli saranno forniti lunedì prossimo, 5 giugno alle ore 10, 30, presso l’Ouverture Pellegrino. Al termine si terrà un brindisi presso le terrazze di Ouverture.