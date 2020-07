PALERMO – La Biblioteca centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace” di Palermo in collaborazione con “Balarm” – “Historia Palermo” – “World War two Memory Museum” – “Giambra Editori” organizzano la presentazione del libro 1943: LA “RECONQUISTA” DELL’EUROPA Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia di Alfonso Lo Cascio. Venerdì 10 Luglio 2020 alle ore […]