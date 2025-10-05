Presentazione del libro “Cesare Terranova. Antesignano della legislazione antimafia”

PALERMO – Il libro: “Cesare Terranova. Antesignano della legislazione antimafia“, realizzato dal Centro studi che porta il suo nome, sarà presentato martedì 7 ottobre, alle ore 16,00, a Palermo, a Villa Malfitano presso la Fondazione Whitaker di via Dante 167. Il magistrato venne assassinato il 25 settembre 1979, nei pressi della propria abitazione, insieme al maresciallo di polizia Lenin Mancuso. Terranova era noto per la sua incrollabile lotta alla mafia, istruendo processi contro pericolosi uomini di Cosa Nostra, tra i quali Luciano Liggio e fu tra i primi a promuovere l’introduzione del reato di associazione mafiosa.

Tra gli interventi previsti all’incontro, moderato dal direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, oltre ai saluti del presidente della Fondazione Whitaker, di Matteo Frasca, presidente della Corte d’appello di Palermo, di Annamaria Palma Guarnier, presidente del centro studi Cesare Terranova, quelli di Luciano Violante, presidente dell’associazione Futuri probabili, Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM, Giovanni Melillo, procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera. L’ingresso è libero.