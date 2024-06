Presentazione del libro di Lorenzo Messina “La mafia nella mente”

MENFI – Sabato 22 Giugno alle ore 18,30 al Maharia Via Santi Bivona, 13, a Menfi la Fidapa cittadina presenta il libro di Lorenzo Messina “La mafia nella mente e altre storie di ordinaria follia”. Interverranno Lorenzo Messina autore, Accursio Gagliano avvocato.

“Quando il 1° aprile di questo anno 2022 – ha evidenziato l’autore – mi sono reso conto che erano passati 40 anni dal mio primo giorno di lavoro come psichiatra presso il Dipartimento Salute Mentale di Pesaro allora, complice il lungo lockdown per il Covid che ci ha lasciato un po’ troppo tempo libero costringendoci entro le mura domestiche, ho ripreso carta e penna e da “scrittore” di perizie psichiatriche per vari Tribunali Penali della provincia di Trapani e Agrigento, ho deciso di raccontare alcune delle storie che avevo raccolto in questi tanti anni di attività e in particolare quelle che più mi avevano emozionato”.