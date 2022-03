Presentazione del libro di Stefania Auci “L’inverno dei leoni”

ERICE – Si terrà venerdì 18 marzo il sesto appuntamento del corso “Libriamoci“, rassegna di Incontro con l’Autore organizzata dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice, che avrà come ospite Stefania Auci. L’autrice trapanese torna a scuola per presentare, con la formula del doppio […]

ERICE – Si terrà venerdì 18 marzo il sesto appuntamento del corso “Libriamoci“, rassegna di Incontro con l’Autore organizzata dall’Istituto Superiore ‘I. e V. Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Salve – Ubik Erice, che avrà come ospite Stefania Auci. L’autrice trapanese torna a scuola per presentare, con la formula del doppio appuntamento – agli studenti di mattina e al pubblico di lettori nel pomeriggio – “L’inverno dei leoni” (Casa Editrice Nord 2021), il secondo volume della saga dei Florio impreziosito dalla copertina che ritrae un particolare del dipinto “When the Heart is Young” (1902) di Johan William Godward. Il romanzo, dopo il bestseller “I leoni di Sicilia”, autentico caso editoriale internazionale, conclude la saga con cui i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un’isola e di una città. Unici e indimenticabili. L’incontro mattutino si terrà alle ore 11.30 a Palazzo Sales a Erice Centro Storico, e quello pomeridiano alla Sala Perrera a Trapani, alle ore 18.

“Siamo particolarmente felici di ospitare ancora a scuola Stefania Auci – dice la preside, Pina Mandina – una narratrice formidabile, dal carattere magnetico e dai modi gentili, che ha raccolto i fili della storia dei Florio raccontata con trascinante vitalità in queste pagine che ormai appartengono a tutti noi”.

Già nel 2020 Stefania Auci è intervenuta a scuola per parlare della grande saga dei Florio, racconto di una famiglia temuta e invidiata, dal forte spirito imprenditoriale, e appassionante spaccato di storia pubblica, privata e di costume, opzionato per una serie televisiva.

L’incontro si avvale del patrocinio dei Comuni di Trapani ed Erice.