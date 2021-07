Presentazione del libro “Nessun uomo è luce a se stesso” di Michele Barbera

MAZARA DEL VALLO – Domenica 25 luglio 2021 alle ore 21,00 nel Complesso Monumentale Corridoni di Mazara del Vallo sarà presentato il libro di Michele Barbera “Nessun uomo è luce a se stesso”. Il martirio di Rosario Angelo Livatino “in odium fidei et iustitiae” Aulino Editore.

Dopo i saluti istituzionali di dell’assessore alla cultura Germana Abbagnato, interverrà il magistrato Enzo Agate. Converserà con l’autore Giusy Di Giovanna.

Non una semplice biografia. Né un’opera agiografica. Questo saggio è il frutto di appassionate ricerche sulla figura e sull’omicidio del Giudice Rosario Livatino con un approccio multidisciplinare che affascina e conquista per la ricchezza di contenuti e di fonti che offre al lettore. L’autore non usa mezzi termini nella condanna alla mafia. Ma accanto alla condanna, che richiama quella di Giovanni Paolo II e di Papa Francesco, c’è il richiamo alla fede, alla conversione, il perdono del peccato, la possibilità del cambiamento, la voglia di riscatto da una condizione umana fragile, in perenne equilibrio tra bene e male.