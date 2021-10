Presentazione del libro “Parlano di te” dell’hair stylist Giuseppe Caramola

PALERMO – Come vincere la temibile guerra delle doppie punte, o la celebre battaglia della ricrescita? E, soprattutto, cosa intenderà dire il nostro parrucchiere con “diamo solo una spuntatina”? A rispondere a queste e ad altre annose questioni ci prova, in modo tanto simpatico quanto professionale, il libro “Parlano di te. Tutto quello che i […]

PALERMO – Come vincere la temibile guerra delle doppie punte, o la celebre battaglia della ricrescita? E, soprattutto, cosa intenderà dire il nostro parrucchiere con “diamo solo una spuntatina”? A rispondere a queste e ad altre annose questioni ci prova, in modo tanto simpatico quanto professionale, il libro “Parlano di te. Tutto quello che i tuoi capelli dicono”, scritto dall’hair stylist palermitano Giuseppe Caramola, che sarà presentato domenica 17 ottobre, a Villa Niscemi, alle ore 12, in seno alla manifestazione Domenica Favorita, patrocinata dal Comune di Palermo. Il ricavato della vendita dei libri andrà all’associazione Loto Onlus, insieme contro il tumore ovarico. Saranno presenti l’autore, la presidentessa dell’associazione Loto Onlus, Nicoletta Salviato. Moderatrici Licia Raimondi e Sara Priolo. Ingresso libero.