Presentazione del volume “Costanza D’Altavilla Biografia eretica di un’imperatrice” di Pasquale Hamel, Edizioni Rubettino

MAZARA DEL VALLO – Domani (8 luglio) alle ore 21 al Complesso Monumentale Corridoni

l’Associazione Culturale Zuara presenta il volume “Costanza D’Altavilla Biografia eretica di un’imperatrice”di Pasquale Hamel, saggista e scrittore autore di numerose opere di carattere storico, Edizioni Rubettino.

Dopo i saluti istituzionali di Germana Abbagnato, Assessore alla Cultura, ci sarà l’intervento di don Orazio Placenti.

Personaggio fascinoso, che la letteratura ha contribuito a mitizzare, Costanza d’Altavilla, regina di Sicilia e imperatrice del Sacro romano impero, deve molta della sua fama al figlio, quel Federico II protagonista, nel duecento, delle lunghe e sanguinose lotte fra impero e papato. La sua storia è carica di tanti interrogativi e di altrettanti misteri ai quali, anche per pregiudizi ideologici, si sono date delle risposte spesso approssimate. A tali interrogativi e ai relativi misteri l’autore, seguendo un rigoroso percorso di ricerca e utilizzando un modulo narrativo particolarmente accattivante, in questa biografia, la prima su questo personaggio composta in un volume, offre delle risposte e delle chiavi interpretative che ci restituiscono un’immagine nuova e non convenzionale di una donna, tradizionalmente raccontata come capace di dominare gli eventi ma, in realtà, estremamente fragile che, suo malgrado, è stata costretta ad essere attore non secondario della storia del Meridione d’Italia.