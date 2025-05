Presentazione del volume “Costanza d’Altavilla. Donne e potere”

PALERMO – Giovedì 8 maggio, alle ore 16.00, nella Sala Mattarella di Palazzo dei

Normanni, sarà presentato il volume “Costanza d’Altavilla. Donne e

potere”, promosso dalla Commissione sulla Biblioteca dell’Assemblea

Regionale Siciliana. L’evento, moderato dal giornalista Dario

Matranga, vedrà i saluti istituzionali del Presidente dell’ARS Gaetano

Galvagno, la partecipazione delle componenti della Commissione

(Marianna Caronia, Roberta Schillaci e Valentina Chinnici) e gli

interventi di studiosi e rappresentanti della cultura e delle

istituzioni, tra cui Maria Concetta Di Natale (Fondazione Sicilia),

Adriana Chirco (Italia Nostra), Giorgio Scichilone (Università di

Palermo), Annamaria Picozzi, Procuratrice Aggiunta presso il Tribunale

di Palermo e la giornalista Stefania Petyx.

Il volume, articolato in tre parti, unisce ricerca storica e

riflessione sociale. Nella prima sezione, attraverso una “Lettera a

Costanza”, si ripercorre la vita della regina normanna: dalla nascita

postuma nel 1154 al matrimonio con Enrico VI, fino alla reggenza del

Regno di Sicilia dopo la morte del marito. Emerge il ritratto di una

donna costretta a navigare in un mondo dominato da uomini, ma capace

di imporsi come figura politica cruciale, madre di Federico II e

ultima erede degli Altavilla.

La terza parte, curata dall’on. Marianna Caronia, traccia un ponte tra

passato e presente, analizzando il rapporto donne-potere attraverso

secoli di battaglie: dalle suffragette alle partigiane della

Resistenza, da Artemisia Gentileschi – pittrice simbolo di coraggio

contro le violenze – a Olympe de Gouges, pioniera dei diritti

femminili giustiziata durante la Rivoluzione francese. Un focus è

dedicato alle italiane Ottavia Penna e Maria Nicotra Fiorini, tra le

firmatarie della Costituzione, e alle sfide attuali per la parità di

genere.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero

3386406950 entro il 6 maggio. Un’occasione per scoprire, attraverso

documenti e miniature, una figura chiave della Sicilia medievale e

riflettere sul cammino ancora incompiuto verso l’equità sociale.