Presentazione del volume di Giovanni Iannuzzo “Se accade qualcosa di strano. Fatti e personaggi della storia della parapsicologia”

PALERMO – Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, promossa da BCsicilia, si presenta mercoledì 27 Marzo 2024 alle ore 18,00 presso la Mondadori Point in via Mariano Stabile, 233 a Palermo, il volume di Giovanni Iannuzzo “Se accade qualcosa di strano. Fatti e personaggi della storia della parapsicologia”. Dopo i saluti di Giovanni Montesano, Responsabile Mondadori Point di Palermo e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento dello psicologo clinico Giuseppe Scimeca. Sarà presente l’autore. L’incontro è organizzato da BCsicilia, dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani e dalla Mondadori Point. Per informazioni: email segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076.

Esistono i fenomeni paranormali? La loro esistenza, comunque, è stata confermata dalla scienza? E cos’è la parapsicologia? Risponde a queste domande l’ultimo libro di Giovanni Iannuzzo, psichiatria e noto studioso di fenomeni paranormali.

Nella foto la copertina del libro.