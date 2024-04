Presentazione del volume di Giuseppe Muscato “Il fondamento sacro della politica”

TERMINI IMERESE – Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, promossa da BCsicilia, si presenta venerdì 12 aprile 2024 alle ore 17,30 presso la Chiesa del Monte in via Giuseppe Mazzini a Termini Imerese, il volume di Giuseppe Muscato “Il fondamento sacro della politica”. Dopo i saluti di don Antonio Todaro, Parroco della Maggior Chiesa, è previsto l’intervento di Liboria Di Baudo, dell’Associazione “Idea e Azione”. Sarà presente l’Autore. Coordina Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. L’incontro è organizzato dall’Università Popolare, da BCsicilia, dalla Parrocchia S. Nicola di Bari e dalla Casa editrice Don Lorenzo Milani.

Il volume. “Il Fondamento sacro della Politica” offre una serie di riflessioni sui dieci libri della Repubblica di Platone