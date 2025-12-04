MENFI – Circolo nuovo La Concordia
via della Vittoria 291 – Menfi
8 dicembre 2025 ore 18:00
Presentazione del volume di
Maurizio Tosco
L’immacolata segreta del ‘43
Lo sbarco in Sicilia
Il briefing di Roosevelt a Castelvetrano
prefazione Pasquale Hamel
Saluti e introduzione
Leonardo Montelione Presidente del Circolo
Vito Clemente Sindaco di Menfi
dialoga con l’autore
Giorgio Contino Giornalista
