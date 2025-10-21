Presentazione della IV edizione del Premio Letterario Internazionale Selinunte implementata di tre sezioni

CASTELVETRANO – Si è svolta lo scorso mercoledì 11 ottobre presso l’aula consiliare del comune di Castelvetrano la presentazione della IV edizione del premio letterario internazionale Selinunte: il premio, così come per le precedenti edizioni, si prefigge lo scopo principale di contribuire alla valorizzazione del territorio selinuntino e nel contempo onorare la memoria di illustri studiosi ad esso legati .

Agli interventi istituzionali di saluto del presidente del consiglio comunale di Castelvetrano e dell’assessore alla cultura, del vicesindaco di Campobello di Mazara e del sindaco di Castelvetrano sono seguiti gli interventi di alcuni familiari degli intestatari delle varie sezioni.

Il comitato organizzatore del premio, costituito da rappresentanti delle associazioni Società Dante Alighieri, Panta Rei-Banca del libro e Archeoclub Emi Selinios, hanno illustrato il regolamento e le schede di presentazione.

La IV edizione del premio, che ha già ricevuto il gratuito patrocinio dei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano, del Parco Archeologico di Selinunte-Cave di Cusa e Pantelleria, della fondazione Sebastiano Tusa e dell’Arcipretura di Castelvetrano, è stata implementata di tre sezioni dedicate ad altrettanti personaggi illustri: Berto Giambalvo (narrativa in dialetto siciliano), Marilena Monti (narrativa in lingua italiana) e Virgilio Titone (ambito storico sociale); le altre sezioni confermate sono premio “Rosario Di Bella” (ambito umanistico-letterario), premio “Vincenzo e Sebastiano Tusa” (ambito archeologico), premio “Gianni Diecidue” (poesia in lingua italiana), premio “Paola Grassa”(poesia in dialetto siciliano), premio “Ferruccio Centonze” ( teatro); una sezione a parte, anche per la IV edizione, è stata prevista per gli studenti delle scuole primarie e secondarie: “KOUROI”.

La scadenza della presentazione degli elaborati è fissata al 30 Novembre 2025.

Per informazioni e/o delucidazioni ci si può rivolgere a:

Enza Accardo tel. 3296171247; Mirella Cancemi tel. 3381445679; Mimmo Di Bella tel. 3493792187.