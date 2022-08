SELINUNTE – Venerdì 12 agosto, a Marinella di Selinunte, presso l’Hotel Admeto, si terrà alle ore 19:00 la presentazione della “Tetralogia del dissenno” di Rino Marino. Il volume, in cui convergono i testi teatrali “Ferrovecchio”, “Orapronobis”, “La Malafesta” e “Il ciclo dell’Atropo”, ha visto la luce per i tipi di Editoria & Spettacolo nella collana […]

Il volume, in cui convergono i testi teatrali “Ferrovecchio”, “Orapronobis”, “La Malafesta” e “Il ciclo dell’Atropo”, ha visto la luce per i tipi di Editoria & Spettacolo nella collana “Percorsi”, con curatela di Vincenza Di Vita, prefazione di Luigi Lo Cascio e un contributo di Giusi Arimatea.

Quello di Marino è un teatro degli ultimi, in cui ritroviamo “pezzi di vita smarrita, crocifissa, appesa alle ali della pazzia” (V. Di Vita).

La manifestazione è organizzata dalla Società Dante Alighieri insieme alle sezioni FIDAPA e UCIIM di Castelvetrano.

Ai saluti introduttivi di Anna Maria Agate, Rosario M. Atria e Caterina Salvo, presidenti delle associazioni promotrici, seguirà la proiezione di alcuni estratti dalle rappresentazioni delle opere che costituiscono la “Tetralogia”.

Dialogheranno con Rino Marino il saggista Antonino Cangemi, il poeta Antonino Contiliano e il critico Francesco Vinci, oltre all’attore Fabrizio Ferracane.