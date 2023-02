Presentazione giorno 24 del libro dal titolo “Tieni il tuo sogno seduto accanto a te” per la Rassegna letteraria “Libriamoci – Incontro con l’Autore”

ERICE – La Rassegna letteraria “Libriamoci – Incontro con l’Autore” dell’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice, organizzata con la tradizionale formula del doppio appuntamento, in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice, ospiterà venerdì 24 febbraio Duncan Okech, autore del libro dal titolo “Tieni il tuo sogno seduto accanto a te”, scritto assieme a Maria Paola Colombo.

L’autore presenterà il suo lavoro agli studenti, al Plesso centrale di via Barresi, alle ore 11.30, e nel pomeriggio, alle ore 18, ai lettori e alla cittadinanza, alla libreria Ubik in via Manzoni.

E’ la storia di un ragazzino, cresciuto mangiando rifiuti e approdato dove si studia come moltiplicare il buon cibo perché nutra tutto il paese, che racconta un futuro possibile che tutti noi possiamo contribuire a costruire, ogni giorno.

“Una storia vera, una storia di riscatto che si realizza nonostante una vita difficilissima, con una provenienza che può diventare uno stigma nel mondo occidentale. Un romanzo che per gli studenti può essere di fondamentale importanza – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – e che per tutti noi è un messaggio di incredibile forza, voglia di vivere e di farcela, con tenacia e capacità di realizzare un sogno. Siamo felici di presentarlo alla nostra comunità”.