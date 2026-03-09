Presentazione “Vademecum anti usura”Interverrà la Commissaria Straordinaria del Governo, Prefetto Maria Grazia Nicolò

TRAPANI – Domani, 10 marzo alle ore 11:30, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Trapani, si procederà alla presentazione del Vademecum anti usura predisposto nell’ambito delle iniziative previste dal “protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’usura” sottoscritto il 5 giugno 2024 tra la Prefettura U.T.G. di Trapani l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) – Commissione Regione della Sicilia.
All’evento sarà presente il Prefetto Maria Grazia Nicolò, Commissaria Straordinaria del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
