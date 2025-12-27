Presepe vivente Ciavolo, inaugurazione da record: quasi 2.000 visitatori: oggi e domani ancora aperto

MARSALA – Il Presepe vivente Ciavolo ha debuttato con un risultato che racconta meglio di qualunque slogan la forza di un progetto nato dal basso. Ieri, venerdì 26 dicembre 2025, l’inaugurazione della prima edizione ha registrato quasi 2.000 presenze: famiglie, gruppi e visitatori arrivati da più comuni della provincia hanno riempito gli spazi della Parrocchia Maria SS. della Cava, trasformando contrada Ciavolo in un punto di riferimento del Natale marsalese.

La pioggia, che nel pomeriggio ha fatto temere uno stop, ha imposto solo un piccolo aggiustamento: l’avvio è stato posticipato di circa un’ora, ma poi la serata è filata via con grande partecipazione e, soprattutto, con tanti volti soddisfatti. Il segnale è chiaro: chi è venuto ieri sera ha visto un lavoro vero, fatto di cura, presenza e comunità.

A rendere ancora più significativo l’avvio del percorso è stata la presenza del Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, insieme a don Marco Laudicina, ai Trikke e Due Cabaret – Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi (direttore artistico) – e al sindaco Massimo Grillo. Una partecipazione corale che ha dato valore spirituale e civile a un’iniziativa costruita con mesi di impegno e con il contributo determinante dei volontari.

Chi ha attraversato il percorso ieri sera ha trovato un presepe “vivo” davvero, perché sostenuto da persone reali, in scena e dietro le quinte. Sono circa 100 i personaggi distribuiti nelle varie ambientazioni: figuranti in costumi d’epoca, scene di vita quotidiana e un racconto continuo che accompagna i visitatori passo dopo passo.

Tra tutte le postazioni, la più fotografata è stata la capanna della Natività, con Gesù, Giuseppe e Maria, il bue e l’asinello e gli angioletti: un punto che ha catalizzato attenzione, emozione e scatti, diventando il cuore simbolico della visita.

Lungo il tragitto, inoltre, l’esperienza si completa con i mercatini e con le degustazioni: un modo semplice, ma efficace, per unire spiritualità e convivialità e per fare del presepe non solo un evento, ma un’occasione di incontro.

Dopo l’inaugurazione di ieri, il Presepe vivente Ciavolo prosegue oggi, sabato 27 dicembre, e domani, domenica 28 dicembre 2025, con apertura dalle 16.00 alle 21.00 circa. Le visite riprenderanno poi a gennaio nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026, sempre dalle 16.00 alle 21.00.

È attivo anche il bus navetta, pensato per rendere più agevole l’accesso e la fruizione del presepe, soprattutto nelle fasce di maggiore affluenza.

Il successo della prima serata ha già acceso l’attenzione anche oltre i confini cittadini: ieri sono arrivati visitatori da diversi centri della provincia e, per i prossimi giorni, si guarda a un’affluenza ancora più ampia, con gruppi organizzati e pullman attesi da altre zone della Sicilia. Proprio per questo, l’invito è a scegliere una delle date in calendario e a vivere l’esperienza senza fretta.

Il dato più forte, al di là dei numeri, resta la risposta della comunità. Il Presepe vivente Ciavolo è frutto di un lavoro condiviso, fatto di presenza quotidiana e di persone che hanno scelto di mettersi a disposizione. I volontari hanno garantito accoglienza, ordine, scene e logistica, anche quando il meteo ha complicato i piani.

In questo contesto, il contributo di don Marco Laudicina e dei Trikke e Due Cabaret, con Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi, ha affiancato e valorizzato l’intero gruppo. Nicola Anastasi, inoltre, in qualità di direttore artistico, ha contribuito a dare coerenza alle scene e armonia complessiva all’esperienza.

Per chi non è riuscito a esserci ieri sera, il consiglio è di approfittare delle giornate di oggi e domani, oppure di una delle date di gennaio, per vedere dal vivo quello che tante persone hanno costruito a Ciavolo.

Per informazioni e supporto organizzativo è disponibile il numero 392 2419114.