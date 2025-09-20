Presidio Libera di Trapani: “preoccupazione per animosità nel dibattito politico e sociale”

TRAPANI – Il presidio di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, esprime preoccupazione per il crescente clima di animosità che si è sviluppato, sia su alcuni social che durante incontri cittadini, nel dibattito politico e sociale.

“Il diritto d’espressione e la libertà di parola, valore fondante della nostra Costituzione e della sana vita sociale, non deve sfociare nella violenza verbale e mai nella denigrazione di chi ha un pensiero diverso dal nostro.I cittadini non ricevono un buon servizio se il dialogo, nelle sue varie modalità di trasmissione, si trasforma in uno scambio di accuse.Si auspica che si abbassino i toni alti e polemici e che il confronto possa tornare ad essere sereno e costruttivo”.