TRAPANI – L’attuale situazione climatica connessa al verificarsi di ondate di calore e alla persistenza di temperature con valori massimi da elevati a molto elevati ha fatto scaturire esigenze di monitoraggio del rispetto della normativa posta a tutela dei soggetti maggiormente esposti a rischio e, tra questi, dei lavoratori.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e informazione promosse dall’Osservatorio provinciale permanente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero e irregolare, la A.S.P. di Trapani – U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – ha predisposto l’allegato l’opuscolo dal titolo “Prevenire il rischio da stress termico – Guida pratica per la tutela dei lavoratori durante le ondate di calore”.

Tale guida costituisce un importante vademecum contenente indicazioni pratiche, semplici ed immediate per datori di lavoro, dirigenti, preposti, medici competenti e lavoratori, affinché il rischio da stress termico venga gestito attraverso una adeguata organizzazione del lavoro, la pianificazione delle attività e la collaborazione di tutte le figure deputate alla prevenzione.

I referenti del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. di Trapani illustreranno i contenuti dell’opuscolo nell’ambito del prossimo incontro dell’Osservatorio, programmato per il 23 luglio p.v., alle ore 15.00, presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani.