Previsto un corposo intervento di arredo urbano nell’area antistante la Chiesa Maria Ss. delle Grazie

PETROSINO – Petrosino avrà una Piazza. Un luogo di aggregazione per giovani e non. Sorgerà nell’area antistante la Chiesa Maria Ss. delle Grazie (incrocio tra le vie Nenni, De Vita, La Torre e Marsala) grazie a un corposo intervento di arredo urbano della zona. Il relativo progetto è stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale presieduta dal Sindaco Gaspare Giacalone.

“Abbiamo approvato uno dei progetti più belli per Petrosino: finalmente avremo una Piazza”, evidenzia il Primo Cittadino. Che aggiunge: “Sarà attrezzata e arredata con una nuova pavimentazione colorata in calcestruzzo drenante, panchine, illuminazione, cestini e aiuole per il verde e per i fiori. Ci saranno dei dissuasori automatizzati per chiudere il traffico nelle occasioni pubbliche, per gli eventi e per trasformarla in un’isola pedonale. Finora abbiamo avuto semplicemente un incrocio, ora è il tempo di dare una nuova centralità alla nostra cittadina. Incentivare l’apertura di nuovi negozi e nuove attività commerciali. Noi la ripartenza la vogliamo così. Credetemi, sarà meraviglioso e faremo tanti passi avanti!”.

Il progetto per la realizzazione della Piazza ammonta a quasi 550 mila euro.