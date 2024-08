Prima domenica del mese con ingresso gratuito al Parco di Selinunte tra visite guidate e archeobike

SELINUNTE – Nella prima domenica del mese (4 agosto) l’ingresso al Parco di Selinunte sarà gratuito, dalle 9 alle 20. Si potrà partecipare alle 10 a Selinunte Highlights, visita guidata di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire le vicende storiche dello sviluppo della città, poi verso il Baglio Florio e l’Acropoli. Oppure si può scegliere alle 11, la Passeggiata tra i templi, condotta da una guida, alla scoperta dell’area monumentale della Collina orientale, dei tre templi principali, del Baglio Florio con l’antiquarium. Per chi invece preferisce prendersi il proprio tempo e scoprire l’intero sito archeologico, ci sono a disposizione le bici da noleggiare per visitare Selinunte seguendo i percorsi indicati.

Se ci sono spettacoli in programma, il Parco archeologico di Selinunte riapre le porte la sera: venerdì (2 agosto), al Tempio F, il concerto Nick a Chick, storie di jazz e di siciliani della Fabio Gandolfo Big Band che parte da Nick La Rocca, il siciliano inventore del jazz; passa dall’istrionico Louis Prima (suoi pezzi celebri come Just a Gigolo o Angelina), e arriva a Chick Corea, nel segno delle note che seguirono gli emigrati. Sabato (3 agosto) è invece dedicato al teatro: L’uomo che piantava gli alberi, delicata fiaba ecologista portata in scena da Anton Giulio Pandolfo, sulle musiche di Maurizio Curcio, le animazioni dal vivo di Marianna Giuliana e le figure della performer Oria. Biglietti: 15/11 euro.

E si può già prenotare per assistere all’alba in programma il 9 agosto: Invenzioni a tre voci è un progetto nuovo che unisce alla visita guidata prima dell’alba (si entra nel Parco alle 4.30) “intrusioni autorizzate” di poesia e musica. Sullo sfondo dei templi si potrà ascoltare la voce duttile e intensa di una delle più grandi interpreti di musica popolare, Marina Bruno, in dialogo con maestri jazz come Enzo Pietropaoli (contrabbasso), Max Ionata (sax) e Flavio Boltro (tromba).

Info e biglietti: www.coopculture.it.