Prima edizione dell’Expo’ del Vinile, fiera dedicata ai dischi e all’HiFi

TRAPANI – L’Expò del vinile giunge adesso a Trapani con una prima edizione che si svolgerà da venerdì 15 a domenica 17 settembre (Ingresso libero) all’interno del Chiostro del complesso monumentale di San Domenico (in salita San Domenico) e osserverà i seguenti orari: venerdì dalle 17 alle 24, sabato e domenica dalle 10 alle 22.

I portici dello storico ed ex convento domenicano ospiteranno diverse postazione grazie alle quali sarà possibile comprare, scambiare e ascoltare migliaia di vinili e cd dei più svariati artisti della musica nazionale e internazionale che daranno occasione ai tanti amatori di arricchire la propria collezione o di trovare il tanto ricercato titolo mancante.

«Siamo contentissimi, grazie soprattutto alla collaborazione con il Comune di Trapani e in special modo con l’Assessore Emanuele Barbara, sempre attento alle novità – afferma Luca Tumminia, organizzatore e Presidente dell’Associazione Artigianando – di riuscire a portare a Trapani questo evento che dal 2021 viene organizzato presso Villa Pottino, a Palermo, con straordinari risultati in termini di pubblico. Finalmente anche Trapani avrà la sua fiera del vinile – continua – con diversi espositori provenienti da diverse parti della Sicilia. Quello del disco è un settore che sta tornando fortemente in voga in questi ultimi anni. Questo evento, ma soprattutto il luogo dove si svolgerà – conclude – da’ continuità al progetto principale che Artigianando persegue sin dalla sua fondazione e cioè quello di rendere fruibili il più possibile alla cittadinanza gli edifici storici delle città siciliane, nostro patrimonio culturale, e riuscirci, grazie soprattutto alle istituzioni, è una grande soddisfazione».

«Siamo estremamente felici della prima edizione dell’Expo del vinile – affermano l’Assessore Emanuele Barbara e il sindaco Giacomo Tranchida – perché si tratta di un evento assolutamente unico per la nostra città particolarmente atteso e che siamo certi andrà avanti negli anni. Farlo al Chiostro di San Domenico – continua – rappresenta un ulteriore stimolo perché è un luogo che si presta a manifestazioni come questa che siamo certi sarà apprezzata dalla cittadinanza che interverrà numerosa».

Inoltre, sabato 16 alle ore 18, si terrà un seminario dedicato alla nascita, sviluppo e diffusione del disco, curato dal musicista e giornalista musicale Gjin Schirò.

Presenti anche uno spazio dedicato all’hi-fi e ai giradischi e un angolo dedicato alla birra artigianale trapanese.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.aartigianando.it e sulle pagine social dell’associazione o chiamando il numero 3515263522.