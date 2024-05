Prima Guida ai programmi europei accessibile ai giovani (anche ipovedenti) e per chi lavora con i giovani

PALERMO – Nasce dalla collaborazione fra Associazione InformaGiovani e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti la prima Guida ai programmi europei completamente accessibile per i giovani e per chi lavora con i giovani. A fare da Cicerone ai giovani sarà EUGenio, un folletto che vola su uno skateboard, accompagnandoli alla scoperta delle diverse opportunità offerte dai più noti programmi come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche Europa Creativa, Eures e tanti altri.

Il fumetto è disponibile sia in versione con stampa a colori sia in versione Braille sia in versione audio ed è collegato ad un sito internet completamente accessibile e fruibile con sintetizzatori audio e che è disponibile in ben 34 lingue diverse, tutte quelle europee e delle principali minoranze che vivono in Europa.

Il tutto è stato realizzato nell’ambito del programma annuale di IGNet, il network europeo di associazioni giovanili coordinato da Associazione InformaGiovani e sostenuto dall’Unione Europea tramite Erasmus+.

Questa iniziativa specifica è anche patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal Comune di Palermo. I disegni sono stati realizzati dalla Scuola del Fumetto di Palermo.

Come ricevere/consultare GRATUITAMENTE il fumetto:

Vuoi ricevere il fumetto stampato (minimo 5 e massimo 50 copie)? Puoi richiederlo tramite email, cliccando qui.

Vuoi stamparlo autonomamente (in formato A3)? Puoi scaricarlo tramite questo link

Vuoi ricevere la versione Braille (massimo una copia)? Puoi richiederlo, tramite email cliccando qui.