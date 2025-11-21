Primo album “Lezioni d’amore” di Alberico Lombardi

ROMA – Annunciata l’uscita del primo album di Alberico Lombardi “Lezioni d’amore” disponibile nella versione digitale. Dopo il successo di “Io canto senior” e la pubblicazione di due cover “Piccolo amore” di Vecchioni e “Spiagge” di Renato Zero, Alberico è pronto a fare il proprio esordio discografico. Il disco è un dialogo con l’opera di Roberto Vecchioni, di cui Alberico è da sempre ammiratore e allievo spirituale.

Undici canzoni scelte con il cuore diventano vere lezioni di amore e di inclusione, in cui l’arte di Vecchioni e l’intensità interpretativa di Alberico si incontrano.