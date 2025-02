Primo appuntamento per la redazione del Pug con l’organizzazione di un “world cafè”

PARTANNA – Si è tenuto nella mattinata di oggi (1 febbraio) nell’Auditorium dell’IISS “D’Aguirre – Alighieri” di Partanna, il primo appuntamento del processo di partecipazione che accompagnerà le attività di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) con l’organizzazione di un World Cafè, quale strumento per la co-progettazione dello sviluppo con l’obiettivo di prima raccolta di idee, proposte, tematiche, prospettive per le aree territoriali del comune di Partanna. “Il World Cafè – come ha spiegato l’assessore all’Urbanistica del Comune di Partanna, Filippo Luca Triolo – è un metodo per dare vita a conversazioni informali, dove tutti condividono idee e progetti che necessitano poi di essere trasformati in concreti interventi. Tutti i protagonisti, quindi, si sentono di essere coinvolti e riescono realmente a produrre esiti significativi”. Iniziare con questa modalità di intervento ha richiesto tanto coraggio e tanto entusiasmo. Hanno partecipato, distribuendosi in tre tavoli, trenta/quaranta persone circa, in netta prevalenza ingegneri e architetti, ma anche alcuni imprenditori, qualche politico e cittadini comuni. Hanno partecipato, in qualità di “animatori” il prof. Daniele Ronsivalle, consulente del Pug, gli architetti del Progetto Carmelo Galata Tardanico e Cosimo Camarda, presenti anche il Rup del Pug Giovanni Calderone ed altri impiegati comunali. E’ stato un inizio a cui seguiranno altri incontri.