Primo premio enogastronomia assegnato all’alunna del “Florio”, Serena D’Angelo

ERICE – Un’altra vittoria per l’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice nell’ambito delle preparazioni culinarie e i concorsi enogastronomici cui gli alunni della scuola diretta dalla dirigente scolastica Pina Mandina partecipano con costante successo. Questa volta si è trattato del Concorso “II Borsa di studio Peppino Falconio onlus” dal tema “Le tradizioni in un boccone“, il cui Primo premio enogastronomia è stato assegnato a Serena D’Angelo della 4^ H. Coach dell’alunna sono stati i professori Sebastiano Rizzo e Antonino Peraino, entrambi di laboratorio enogastronomia, e Francesco Guida di Scienze degli alimenti-cucina. Della squadra faceva parte anche Pietro Todaro, della 4^ G indirizzo sala, con il professor Nicola La Sala (di Laboratorio sala e vendita). Il piatto vincitore è stato quello de “La Patata Vastasa 2.0”: un piatto che doveva rifarsi alla tradizione tenendo conto dell’innovazione e della sostenibilità e dell’uso degli scarti. Il contest ha visto due allievi per scuola (uno del corso di cucina e l’altro del corso di sala-bar), provenienti dagli istituti alberghieri di tutta la regione Siciliana, contendersi presso l’l’IPSSAR “Paolo Borsellino” di Palermo la vittoria. La cerimonia di premiazione si è tenuta alle ore 13 del 18 maggio proprio all’Istituto palermitano in via Spedalieri.