Priorità alla Scuola, le iniziative della Flc Cgil in Sicilia per il 25 giugno

PALERMO – La Flc Cgil Sicilia, unitamente a molte strutture provinciali, aderisce all’iniziativa indetta dal comitato Priorità alla Scuola, con l’obiettivo di chiedere un cospicuo piano di investimenti affinché le scuole possano riaprire in sicurezza e in condizioni migliori di quelle pre-covid. Le rivendicazioni sono le stesse di quelle dello sciopero unitario proclamato dalle organizzazioni […]

PALERMO – La Flc Cgil Sicilia, unitamente a molte strutture provinciali, aderisce all’iniziativa indetta dal comitato Priorità alla Scuola, con l’obiettivo di chiedere un cospicuo piano di investimenti affinché le scuole possano riaprire in sicurezza e in condizioni migliori di quelle pre-covid. Le rivendicazioni sono le stesse di quelle dello sciopero unitario proclamato dalle organizzazioni sindacali lo scorso 8 giugno.

I Sit-in si terranno a Palermo, in Piazza Castelnuovo, alle ore 18.00; Catania, nel piazzale antistante l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, via Torquato Tasso n° 1, alle ore 10.00; Messina, in Piazza Unione Europea, alle ore 18.00; Ragusa, in Piazza San Giovanni, alle ore 19.00.

“Bisogna rilanciare il valore costituzionale della scuola – spiega Adriano Rizza, segretario della Flc Cgil Sicilia – partendo dalla nostra regione dove alcuni fenomeni, come l’abbandono scolastico, il calo demografico, il precariato e l’esodo di massa di migliaia di docenti verso le scuole del Centro-Nord stanno indebolendo in modo irreversibile il tessuto sociale. Sono necessarie risorse ma soprattutto la volontà politica a tutti i livelli di riconoscere il giusto valore ad un settore, quello della conoscenza, che ha lo scopo di promuovere coscienza e consapevolezza negli studenti di oggi, che saranno i cittadini di domani”.