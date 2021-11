Pro Vita & Famiglia sulla Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne

ROMA – Pro Vita & Famiglia: «Aborto, utero in affitto e pornografia drammi per le donne» «Si celebra il 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: abusi, stupri, omicidi, ma anche aborti, prostituzione, pornografia e la barbara pratica dell’utero in affitto, che riducono le donne a oggetto da sfruttare», ha […]

ROMA – Pro Vita & Famiglia: «Aborto, utero in affitto e pornografia drammi per le donne»

«Si celebra il 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: abusi, stupri, omicidi, ma anche aborti, prostituzione, pornografia e la barbara pratica dell’utero in affitto, che riducono le donne a oggetto da sfruttare», ha ricordato Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia.

«Chiediamo al Ministro Bonetti e al Governo tutto più concretezza e meno parole: è irricevibile che qualcuno voglia legalizzare la mercificazione della donna e del suo corpo tramite utero in affitto, prostituzione e ipersessualizzazione delle bambine, e promuovere la diffusione della pornografia: la donna non è un oggetto da sfruttare per i propri desideri!» prosegue la nota della Onlus.