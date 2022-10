Pro Vita Famiglia: “urgente valorizzare nonni e anziani”

ROMA – Mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 12:00, presso l’Hotel Nazionale – Sala Cristallo, in piazza di Monte Citorio 131, nel corso di una conferenza Stampa si chiederà al prossimo governo di nominare un Sottosegretario per la Terza Età presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che curi le specifiche necessità di questa […]

ROMA – Mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 12:00, presso l’Hotel Nazionale – Sala Cristallo, in piazza di Monte Citorio 131, nel corso di una conferenza Stampa si chiederà al prossimo governo di nominare un Sottosegretario per la Terza Età presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che curi le specifiche necessità di questa parte di popolazione italiana.

In più verranno presentate una serie di richieste al nuovo Parlamento e al nuovo Governo per valorizzare e tutelare maggiormente il ruolo culturale, economico e sociale dei nonni, degli anziani e degli italiani in terza età, circa 13 milioni di cittadini, il tutto con il supporto di un’ampia panoramica sociologica a cura del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), il dottor Gian Carlo Blangiardo.

Intervengono:

Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus

Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’ISTAT

Giuseppe Zola, presidente dell’Associazione Nonni 2.0

Francesca Romana Poleggi, del direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus.

Saranno presenti alcuni rappresentanti politici eletti nel nuovo Parlamento tra i quali hanno dato la loro conferma o disponibilità: Lavinia Mennuni, Maria Teresa Bellucci, Maurizio Gasparri, Simona Baldassarre, Isabella Rauti, Augusta Montaruli, Lorenzo Malagola, Grazia Di Maggio, Maddalena Morgante.