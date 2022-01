Problemi relativi alla situazione del Ponte Bartolomeo posto sull’omonimo fiume

ALCAMO – La situazione del ponte San Bartolomeo, situato sull’omonimo fiume lungo la Strada Statale 187 fra Alcamo e Castellammare del Golfo, è stata al centro di una audizione svoltasi ieri mattina (11 gennaio) con ANAS presso la Commissione Territorio e ambiente dell’Assemblea Regionale, che era stata sollecitata dalla deputata all’Ars Valentina Palmeri. Nel corso dell’incontro, ANAS ha chiarito che entro la fine di gennaio saranno avviati i lavori di demolizione del troncone rimanente e dovrebbe essere pronto un primo progetto per l’attraversamento provvisorio.

“Ho chiesto in modo diretto – afferma l’on. Palmeri – di avere risposte anche sui tempi e sulle disponibilità di risorse per la realizzazione dell’attraversamento definitivo del fiume San Bartolomeo, oltre che per quello provvisorio, vista la rilevanza di questo tratto stradale per le nostre comunità. Ad oggi registriamo purtroppo che non c’è alcuna certezza sul progetto per il definitivo”.

Dalla Palmeri, prendendo atto del fatto che la Regione ha già approntato uno stanziamento di 1,2 milioni per le opere provvisorie, che si sommano alle 800 mila stanziate da ANAS, arriva una richiesta al governo regionale “siamo consci del fatto che la disponibilità non è sempre seguita da atti concreti ma confidiamo anche nell’attenzione del Presidente e della Regione tutta, vista l’importanza e l’urgenza dell’opera definitiva, affinché ANAS la porti a compimento in tempi rapidi”.