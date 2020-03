Processione dei Misteri 2020, il Ceto degli Ortolani devolverà il ricavato delle offerte per l’acquisto di materiale sanitario

TRAPANI – Anche se l’edizione 2020 dei Misteri di Trapani non si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni volte a contrastare la diffusione del coronavirus, il Ceto degli Ortolani ha deciso, anche quest’anno, di devolvere l’intero ricavato delle offerte già raccolte ad un’importante iniziativa di solidarietà. Lo hanno stabilito i consoli del Ceto – insieme a […]

TRAPANI – Anche se l’edizione 2020 dei Misteri di Trapani non si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni volte a contrastare la diffusione del coronavirus, il Ceto degli Ortolani ha deciso, anche quest’anno, di devolvere l’intero ricavato delle offerte già raccolte ad un’importante iniziativa di solidarietà.

Lo hanno stabilito i consoli del Ceto – insieme a tutti i collaboratori – a cui da quasi 400 anni è affidato il Sacro Gruppo di “Gesù nell’orto del Getsemani”.

La somma sarà destinata all’acquisto di materiale sanitario da donare al reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani. Si tratta, in particolare, di una fornitura di camici speciali che saranno utilizzati dal personale.

Il Ceto degli Ortolani intende, così, dare un senso concreto alla raccolta delle offerte e un aiuto tangibile ai sanitari che sono, al momento, in prima linea per l’assistenza ai pazienti contagiati dal Covid-19.