Produzione e spaccio di marijuana. Arrestato 59enne marsalese

MARSALA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 59enne del posto per i reati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari dell’Arma, durante un normale servizio perlustrativo, hanno sottoposto a controllo il 59enne, in atto in affidamento in prova, notando un forte odore di stupefacenti provenire dall’abitazione. Approfondito il controllo con un’accurata perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto 6 involucri contenenti marijuana per un peso di quasi 300 grammi, rami di cannabis con infiorescenze, 8 arbusti della medesima pianta alti circa 3,5 metri, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

Lo stupefacente è stato sequestrato mentre il 59enne, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.