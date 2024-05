Professionisti dell’Export, un corso di formazione per i commercialisti. Si inizia giovedì a Palermo con il presidente nazionale Cndcec De Nuccio

PALERMO – Per guidare le aziende verso l’export servono professionisti preparati a partire dai commercialisti. Da questo bisogno di formazione è nata l’idea del convegno su “La strategia dell’internazionalizzazione”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, d’intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nato su impulso dell’Osservatorio del CNDCEC per l’Internazionalizzazione delle Imprese e delle Commissioni di Studio sulla “Internazionalizzazione dei professionisti” con il supporto di AICEC. Il convegno, in programma giovedì alle 9,30 nella sede dell’Ordine alla Camera di Commercio di Palermo di Palermo ed Enna di via Amari 11, rappresenta la prima di cinque giornate dedicate alla formazione sul tema dell’export. La seconda seconda giornata è in programma giovedì 13 giugno 2024 (ore 9:30-12:30) “I principali aspetti societari e tributari dell’internazionalizzazione”; quindi giovedì 11 luglio 2024 (ore 9:30-12:30) “La fiscalità internazionale”; la quarta giovedì 19 settembre 2024 (ore 9:30-12:30) “Le imposte indirette e le transizioni estere”; la quinta ed ultima giovedì 10 ottobre 2024 (ore 9:30-12:30) “Pianificazione e gestione amministrativa nei processi di internazionalizzazione e strategie per l’ingresso nei mercati”.

Il convegno è accreditato presso il CNDCEC.

La prima giornata del corso, coordinata da Michele Locuratolo, introdurrà alla strategia dell’internazionalizzazione. Saluti istituzionali di Elbano De Nuccio, presidente CNDCEC; Nicolò La Barbera, presidente ODCEC Palermo; Giovanni Parente, presidente AICEC; Alberto Perani, presidente Commissione Nazionale Internazionalizzazione dei Professionisti; Ferdinando Veneziani, Decano Corpo Consolare di Palermo e Console Onorario della Costa di Avorio. Presenterà il corso Antonella Ferraro, Commissione CNDCEC, Area Internazionalizzazione.

Le relazioni della giornata saranno a cura di Francesco Corbello su “L’internazionalizzazione delle imprese: scenari e tendenza; I modelli di business per l’internazionalizzazione”; Carlo De Simone su “Il ruolo di SIMEST nei processi di internazionalizzazione – Focus attività Sviluppo Internazionale”; Antonello Miranda su “Focus Estonia”; Matteo Primicerio su “Strumenti finanziari di CDP a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane”; Gianluca Perrone su “Presentazione della piattaforma di Business Matching CDP”; Stefano Losavio su “Strategie per “L’internazionalizzazione del sistema economico”; Eraldo Minella su “La certificazione dell’eccellenza italiana: Italy X”.