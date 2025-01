Progetti di videosorveglianza urbana ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno

TRAPANI - L’Autorità di gestione del Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014 - 2020 (c.d. POC "Legalità") del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha approvato, con Decreto del 27 gennaio 2025, la graduatoria nazionale delle proposte progettuali idonee ed ammissibili a finanziamento per complessivi euro 14.031.352,16 e quelle escluse per inammissibilità nell’ambito della procedura, indetta nel 2024, per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza o per la sostituzione e il potenziamento di impianti esistenti. Per la provincia di Trapani risultano ammesse a finanziamento le progettualità presentate dai Comuni di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, precedentemente esaminate con parere favorevole dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in quanto rispondenti alle esigenze di ordine e sicurezza del territorio e conformi alla caratteristiche tecniche prescritte dalle direttive impartite dal Ministero dell’interno. Obiettivo del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020 è quello di favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle cinque Regioni target (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con il fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del Sud Italia e con questa iniziativa, riservata ai Comuni di tali Regioni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, si intende sostenere progettualità finalizzate a rafforzare la sicurezza dei territori attraverso sistemi di presidio tecnologico. Si tratta di una grande opportunità per questi Enti locali per innalzare il livello di sicurezza dei territori comunali, considerato che tali strumentazioni rivestono una funzione deterrente e di prevenzione oltre che una funzione di grande supporto per le attività investigative condotte dalle Forze dell’Ordine in occasione del compimento di reati.