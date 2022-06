PARTANNA – In ottemperanza alla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, recante “Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”, l’Istituto comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna ha portato avanti durante il corrente anno scolastico il progetto curricolare TRADIZIONI E FOLKLORE IN SICILIA: LU BALLU, LU CANTU E LU CUNTU!

Il progetto ha come sua finalità cardine quella di non “dimenticare” le nostre origini, di valorizzare il dialetto siciliano e di promuovere la conoscenza e la salvaguardia del nostro territorio nei suoi aspetti storico-socio-culturali.

Destinatari del progetto sono stati tutti gli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’istituto, che sono stati coinvolti nella realizzazione di diversificate attività:

– Ricerca e raccolta informazioni su miti e leggende;

– Ricerca e raccolta informazioni sui giochi antichi e sugli attrezzi utilizzati dai giovani di un tempo;

– Realizzazione dei giochi antichi;

– Raccolta e analisi di poesie, proverbi e modi di dire dialettali;

– Raccolta di ricette culinarie tipiche;

– Realizzazione di canti tipici della tradizione popolare siciliana;

– Realizzazione di balli (contradanza, tarantella) tipici della tradizione popolare siciliana;

– Realizzazione e decorazione oggetti tipici siciliani (teste di moro, carrettino siciliano, quadri);

– Drammatizzazione dell’Investitura medievale in dialetto;

– Analisi e studio dei simboli delle carte siciliane e simulazione del gioco con carte viventi;

– Incontri e attività laboratoriali per la drammatizzazione di leggende e miti siciliani;

– Incontri con scrittore partannese di poesie in dialetto siciliano;

– Analisi, commento e recita delle poesie dialettali.

Il progetto, sviluppato grazie al coinvolgimento del territorio (Ente locale, associazioni, esperti esterni, famiglie), ha visto la collaborazione di tutti i docenti della scuola con il coordinamento delle prof.sse Francesca Catalano e Maria Elena Cavallaro.

La manifestazione finale, che ha ottenuto il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune di Partanna e dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, ha avuto luogo nella giornata di martedì, 7 giugno 2022, a partire dalle ore 09:00 con i giochi a cura delle classi della scuola secondaria di I grado, in piazza Falcone e Borsellino; dalle ore 16:00 secondo il seguente itinerario: piazza Falcone e Borsellino, piazza Umberto I, via Vittorio Emanuele II, piazza Cesare Battisti e Chiesa Madre, Castello Grifeo.

Per l’occasione, il Museo Archeologico del Castello Grifeo, gestito dal circuito Parco archeologico di Selinunte, è stato visitabile dagli studenti, dalle loro famiglie e dalla cittadinanza.

Si ringraziano il Comune di Partanna, il Sindaco e la Giunta, il presidente del Consiglio comunale, tutti gli impiegati dell’Ufficio Tecnico e Manutenzione, l’arciprete don Antonino Gucciardi, la Fidapa, l’Associazione Partanna mpinta a mala banna, la Banda Musicale V. Bellini, il prof. Rosario Guzzo, il prof. Gaspare Genco, il sig. Giovanni Buscaglia, le insegnanti Anna Maria Varvaro e Sebastiana Ciarcià, l’esperta di danza Giovanna La Rosa, il prof. Antonino Pulizzi, il sig. Giuseppe Catania, la prof.ssa Giusy Ferrara, la sig.ra Teri Francesca, la sig.ra Paola Gianfala, il teatro dei Pupi del sig. Mancuso, i Tamburinari Scrusciu di Sicilia Castelvetrano-Selinunte, il Parco Archeologico di Selinunte, il direttore dott. Bernardo Agrò, la responsabile sig.ra Franca Rallo, il sig. Domenico Russo, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Confraternita della Misericordia di Partanna.

Un particolare ringraziamento alla dirigente scolastica prof.ssa Rosanna Conciauro, ai docenti e agli studenti dell’IPSEOA “Virgilio Titone” di Castelvetrano.

Un sentito ringraziamento alle famiglie che, a vario titolo, hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione, a tutti i docenti, al direttore SS.GG.AA Filippo Triolo e al personale A.T.A. dell’Istituto “Rita Levi-Montalcini” di Partanna.

Il dirigente scolastico

Giuseppe Inglese