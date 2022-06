Progetto di mobilità internazionale Erasmus+ KA1 “E.L.I.O.S. all’I. C. “G. Nosengo”

PETROSINO – Dal 22 al 28 maggio le docenti Vita Giordano, Lucia Francesca Pellegrino, Caterina Centonze, Laura Favilla e Ermelinda Pipitone della scuola primaria e Simona Marino della scuola secondaria di primo grado hanno preso parte alla mobilità in Irlanda prevista nell’ambito del progetto Erasmus+ KA1 “E.L.I.O.S.- European Languages Immersion in Our School”. Le docenti hanno vissuto una settimana di formazione presso il Trinity College di Dublino con altri 110 partecipanti provenienti da 13 diversi paesi europei. Due sono stati i corsi frequentati per approfondire e consolidare le competenze linguistiche organizzati dall’agenzia di formazione europea English Matters: CLIL (Content and Language Integrated Learning) e Activate Your English for teaching (B1+, B2). Oltre alle diversificate attività di studio d’aula, non sono mancati i momenti dedicati all’apprendimento sul campo “Contents4Context” con le visite alla Biblioteca di Kells, alla cattedrale di San Patrizio, al Museo Nazionale di Archeologia e alla National Gallery di Dublino, al monastero medievale di Glendalough.

È stata una vera e propria “sfida” affrontata con coraggio, entusiasmo e determinazione. Vivere un Erasmus non è solo migliorare le competenze in lingua straniera, è molto di più: è vivere un territorio, conoscere culture diverse, apprezzare il meraviglioso patrimonio culturale europeo e, cosa più importante tra tutte, rafforzare i rapporti interpersonali. Particolari ringraziamenti vanno al Dirigente Scolastico Giuseppe Inglese e alla referente e ambasciatrice Erasmus Vita Giordano, che hanno reso possibile aprire la scuola a una dimensione europea multi prospettica.