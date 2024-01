PARTANNA – Si conclude il Progetto Erasmus+ ”Nuovi approcci e strategie per una dimensione europea dell’apprendimento” che ha visto coinvolti un gruppo di docenti dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna.

Il Progetto ha preso l’avvio lo scorso anno scolastico, dopo la sua approvazione nel giugno 2022, con la selezione di alcuni docenti (che insegnano nella suddetta istituzione), a seguito di regolare candidatura.

La prima fase del progetto ha visto i docenti impegnati nella frequenza di un corso di formazione specifico sulla metodologia CLIL, in Irlanda, quindi, si è scelto di cooperare con istituzioni educative della Polonia e del Belgio, presso le quali i docenti hanno sperimentato le attività di job shadowing.

Alla fine, i docenti, che hanno appreso nuove metodologie e strategie per integrare l’apprendimento delle discipline anche in lingua inglese, hanno coinvolto i propri alunni in attività laboratoriali CLIL nelle discipline di storia, scienze e cittadinanza.

Lo scopo principale del progetto è stato quello di innalzare e perfezionare le conoscenze e le abilità pregresse dei docenti. Con esso, ci si è proposto l’obiettivo di promuovere nel territorio la qualità, l’innovazione, l’eccellenza e l’internazionalizzazione nel campo dell’istruzione e della formazione dei futuri cittadini.

Le lingue straniere, in generale, e quella inglese, in particolare, sono uno strumento molto efficace per ampliare la propria visione del mondo e la dimensione europea e mondiale di cittadinanza, all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e apparteniamo, destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e multilingue.