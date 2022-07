Progetto “Formare l’integrazione” al via la selezione di 20 giovani per un percorso gratuito di formazione d’impresa

TRAPANI – Saranno 20 giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nel territorio della provincia di Trapani, sia di cittadinanza italiana che appartenenti ai paesi dell’area mediterranea, i destinatari delle azioni formative, di training e di start up nell’ambito dell’iniziativa “Formare l’integrazione”. Il progetto, attuato dal Consorzio Solidalia e promosso e […]

Il progetto, attuato dal Consorzio Solidalia e promosso e realizzato grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale”, ha l’obiettivo di migliorare le performance di coesione sociale del territorio mediante azioni volte ad incrementare le competenze dei giovani trapanesi, immigrati regolari e stranieri dell’area mediterranea, in materia di servizi turistici e culturali. Partner di progetto il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, l’Ente Luglio Musicale Trapanese e la Biblioteca Fardelliana.

È stato pubblicato il bando per la selezione dei partecipanti, che beneficeranno di un percorso della durata di 18 mesi, che prevede:

– un’azione di formazione professionale nell’industria culturale e creativa sotto i diversi aspetti di natura economica, finanziaria, contabile, organizzativa, giuridica e di marketing;

– tirocini lavorativi nelle sedi dei tre partners progettuali;

– azioni di affiancamento da esperti e tutor, consulenza e partecipazione ad un incubatore di impresa per la costituzione di start up, con l’obiettivo di sostenere l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali o percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo.

I partecipanti alla selezione dovranno inviare, entro e non oltre le ore 24,00 del 31/08/2022, una mail con oggetto “partecipazione alla selezione progetto formare l’integrazione” all’indirizzo consorziosolidalia@gmail.com, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua italiana.

Si allega il Bando completo di tutte le informazioni.

Call destinatari formare l’integrazione