Progetto Policoro, conclusi gli incontri nelle scuole della Diocesi

MAZARA DEL VALLO – Nei giorni scorsi si è concluso il percorso annuale del “Progetto Policoro” negli Istituto scolastici superiori del territorio diocesano. Quest’anno il Progetto è riuscito a coinvolgere i ragazzi di tre Istituti che hanno voluto rinnovare la proficua collaborazione con i tre Licei di Castelvetrano, l’Istituto professionale alberghiero “V. Titone” di Castelvetrano e tutti gli Istituti di Mazara del Vallo. Gli incontri hanno coinvolto 350 ragazzi in un percorso in due tappe: un incontro di un’ora nelle singole classi e il seminario di orientamento al lavoro e alla cooperazione. Grazie ai questionari sottoposti agli studenti sono emersi alcuni dati molto interessanti. Alla domanda “Quanto pensi che il tuo percorso di studio sia utile per il lavoro che vorresti fare da grande?”, su una scala di valore da 1 a 10, la media è stata di 5,9. Alla domanda “Tra questi, quale ostacolo hai incontrato maggiormente durante il tuo percorso?”, il 4,99% ha risposto “Genitori che ti hanno imposto una scelta”, il 7,36% ha risposto “Persone vicine che non hanno creduto in te”, il 25,39% ha risposto “Non avere le risorse per realizzare il tuo obiettivo”, il 23,43 % ha risposto “Non aver avuto una preparazione adeguata”, il 38,83% ha risposto “Non aver fiducia nelle proprie capacità”. Durante gli incontri i due animatori del Progetto Mario Li Vigni e Samuela Catalano hanno illustrato le agevolazioni finanziarie per i giovani (microcredito e crowdfunding) e le agevolazioni formative (percorsi e piattaforme) che spesso sono poco conosciute, ma del quale i giovani possono servirsi sia a livello nazionale, europeo e non solo.