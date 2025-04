Progetto “YES 4 Future”: in corso le attività di orientamento al lavoro negli istituti scolastici

TRAPANI – Proseguono le attività di orientamento del progetto YES 4 Future – Young Europe Strategies for Future, finalizzate ad accompagnare gli studenti nella delicata fase di transizione scolastica e nella definizione del proprio percorso formativo e/o professionale. Dopo i primi incontri presso l’Istituto Comprensivo Statale “Bassi-Catalano” di Trapani, guidati dal prof. Daniele Tardia, le iniziative di orientamento stanno coinvolgendo anche gli studenti degli istituti di Marsala e Alcamo.

Nella mattinata di ieri (14 aprile), presso l’ITET “G. Garibaldi” di Marsala, si è svolto un incontro incentrato sulle opportunità occupazionali e di crescita professionale all’interno delle istituzioni europee. L’obiettivo è preparare i giovani a cogliere e sviluppare competenze trasversali e specialistiche utili per intraprendere carriere di successo in ambito europeo. Dalle competenze linguistiche e digitali ai tirocini, fino alla conoscenza dei processi decisionali e delle politiche comunitarie, gli studenti sono stati guidati alla scoperta di un ampio ventaglio di percorsi, che spaziano da ruoli amministrativi e legali a posizioni tecniche, di ricerca, politiche e diplomatiche. Presenti esperti d’eccellenza: Alfredo Alagna, responsabile della comunicazione per il Parlamento europeo e l’eurodeputato Giuseppe Lupo. Ad introdurre la dirigente scolastica Loana Giacalone, ha moderato la coordinatrice di progetto Marta Ferrantelli.

Sempre nella stessa giornata, all’ITET “G. Caruso” di Alcamo, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con l’esperta Marika Lo Monaco, con un approccio innovativo all’orientamento, pensato per aiutare i ragazzi a scegliere consapevolmente il proprio futuro.

Il progetto YES 4 Future, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito di Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Linea di intervento M5C3-1.3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”, ha l’obiettivo di creare un ambiente educativo che incoraggi i giovani tra gli 11 e i 17 anni a sviluppare competenze avanzate nelle aree STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e STEAM (inclusa l’Arte). L’obiettivo generale è il contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al fenomeno dei NEET, tramite l’acquisizione di conoscenze e competenze scientifiche, tecnologiche e computazionali. Tali competenze sono finalizzate a rispondere alle esigenze occupazionali del territorio e a favorire un utilizzo consapevole dei linguaggi digitali.

Il progetto è coordinato dal Consorzio Solidalia, in qualità di capofila, e vede la partecipazione attiva di una vasta rete di partner istituzionali, scolastici e del terzo settore. Tra questi, i Comuni di Buseto Palizzolo e Valderice, il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, gli istituti comprensivi “Bassi – Catalano” di Trapani, “Dante Alighieri” di Valderice, “S. Bagolino” di Alcamo, “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo e “Pertini” di Trapani, insieme agli istituti superiori ITI “Leonardo da Vinci” di Trapani, ITET “G. Caruso” di Alcamo e ITET “G. Garibaldi” di Marsala. Partecipano inoltre la Fondazione ITS Emporium del Golfo e la Cooperativa Sociale Koinonia.