Programma di animazione e intrattenimento per adulti e bambini nella festa natalizia a Partanna

PARTANNA – Partanna in festa per il periodo natalizio, con un programma di animazione e intrattenimento che coinvolge adulti e bambini.

“Un programma variegato per il periodo più atteso dell’anno che tradizionalmente è dedicato ai momenti di condivisione in famiglia e di attenzione nei confronti dei più piccoli – dice il sindaco, Nicolò Catania – realizzato come sempre in collaborazione con le associazioni del territorio, secondo un progetto culturale condiviso con la Giunta, e con il patrocinio dell’ARS. Le iniziative si protrarranno fino al 7 gennaio prossimo”.

Questo, nel dettaglio, il programma degli eventi, che hanno già preso il via venerdì 16 dicembre:

16/12/2022 17,00 Zampognari per le vie della città

17/12/2022 17,00 Zampognari per le vie della città

18/12/2021 17,00 Zampognari per le vie della città

18/12/2022 18,00 Presentazione “Agenda Partannisa 2023” Associazione “Partanna ‘mpinta a mala banna” Gruppo fb “Sei di Partanna se” Scuderie Castello Grifeo

18/12/2022 20,30 Concerto di Natale a cura del Corpo musicale e culturale V. Bellini Partanna diretto dal M° Rosario Rosa Chiesa Madre

19/12/2022 17,00 Zampognari per le vie della città

20/12/2022 17,00 Zampognari per le vie della città

20/12/2022 17,00 20,00 Animazione Natalizia per le vie della città

21/12/2022 17,00 Zampognari per le vie della città

21/12/2022 16,00 Inaugurazione Mercatini di Natale Spettacolo per bambini “Un tipo acqua e sapone” dell’artista Agata Leale – animazione natalizia a cura della Pro Loco Partanna Piazza Falcone Borsellino

22/12/2022 16,00 23,00 Mercatini di Natale Laboratori e animazioni per bambini a cura della Pro Loco Partanna Piazza Falcone Borsellino

22/12/2022 17,00 Zampognari per le vie della città

22/12/2022 17,00 Nati per leggere Letture animate a cura di Barbara Sinacori e Lina Serpico “Il fatto è” di Gek Tessaro Biblioteca comunale

23/12/2022 16,00 23,00 Mercatini di Natale Festa del dono, giochi e animazione per bambini Ore 23,00 Dj set natalizio con la partecipazione di Dj Cinquino a cura della Pro Loco Partanna e Consulta Giovanile Piazza Falcone Borsellino

23/12/2022 16,30 19,30 Città dei bambini – strutture gonfiabili, Fachiri, musica, animazione, maschere Disney, Trampoliere, Trucca bimbi, Mago Giocolieri, zucchero filato, spara neve, spara bolle. Piazza Falcone Borsellino

23/12/2022 17,00 Zampognari per le vie della città

24/12/2022 17,00 Zampognari per le vie della città

24/12/2022 16,00 19,00 Dixieland Band – animazione musicale natalizia per le vie della città

27/12/2022 16,30 Torneo di Burraco a cura dell’associazione Il Medioevo Ex Chiesa di Santa Lucia

27/12/2022 17,00 20,00 Animazione Natalizia per le vie della città

28/12/2022 18,00 Atmosfere musicali a lume di candela Concerto di Natale promosso dall’associazione Palma Vitae in collaborazione con l’associazione musicale Carpe Diem Ex Chiesetta di Santa Lucia

29/12/2022 17,00 Nati per leggere Letture animate a cura di Barbara Sinacori e Lina Serpico “Piccolino dove sei” di Anne Hunter “Il mio palloncino” di Mario Ramos Biblioteca comunale

30/12/2022 21,00 Concerto per la pace a cura della Selinon Orchestra Chiesa Madre

04/01/2023 17,00 Nati per leggere Letture animate a cura di Barbara Sinacori e Lina Serpico “La storia di Tempesta e di Mattia” di Lina Serpico Biblioteca comunale

05/01/2022 20,00 Torneo di Burraco a cura dell’associazione Il Medioevo Ex chiesa di Santa Lucia

07/01/2023 20,30 Christmas in Love di Daniela Le Calze e la sua Band Chiesa Madre.