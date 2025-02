Promozione della sicurezza in rete all’I.C. Lombardo Radice – Pappalardo

CASTELVETRANO – L’11 Febbraio in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo si è celebrato il Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo della giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. All’I.C. Lombardo Radice Pappalardo la celebrazione ha visto due momenti: il 7 Febbraio all’interno di tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria si sono svolte delle attività per promuovere una sana e corretta navigazione nella rete internet. Per trattare un argomento così delicato nel contesto scolastico, le classi terze della Scuola Primaria dei plessi Verga, Lombardo Radice e D. Alighieri hanno incontrato i responsabili della Sezione Operativa per la sicurezza cybernetica della Polizia postale per la Provincia di Trapani e il dott. Francesco Lucido, responsabile dell’Osservatorio Infanzia e Adolescenza dell’ASL Trapani, per parlare ed educare gli studenti al rispetto, alla collaborazione e alla conoscenza di questi fenomeni, aiutandoli a coltivare a scuola e in altri contesti sociali, l’alfabetizzazione emotiva e l’empatia.

In tale occasione è stata presentata la campagna multimediale di sensibilizzazione per contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo promossa dall’Istituto, in qualità di Centro Territoriale di Supporto per la provincia di Trapani, del progetto “Uno, nessuno, 100 giga”. In riferimento alla Legge regionale con il D.D.G. n. 2829 del 29/12/2022 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e finanziato dall’Assessorato Regionale per l’Istruzione e la Formazione Professionale in collaborazione con l’USR Sicilia che, avviato nell’a.s. 2023/2024, ha formato grazie ad esperti che hanno seguito un corso promosso dall’Università di Firenze, alla Fondazione Carolina e il Movimento MaBasta, studenti, genitori e Docenti delle scuole trapanesi per un totale di n. 2944 persone, di cui la maggior parte alunni delle scuole del I ciclo, nella sola provincia di Trapani.

La campagna è realizzata tramite spot video, da trasmettere in TV e sui profili dedicati su Instagram e TikTok e spot audio per le radio, manifesti, contenuti per i social con il coinvolgimento di alcuni influencer conosciuti dai più giovani. L’idea chiave del progetto è rivolgersi agli studenti utilizzando i loro canali di comunicazione ed il loro linguaggio, al fine di raggiungere e coinvolgere il maggior numero di persone.

Collegato alla campagna è il progetto che continuerà fino ai mesi estivi con il numero verde 800.280.000 accessibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 ed un sito internet www.1nessuno100giga.it gestito da Telefono Azzurro, una piattaforma che rappresenta un sistema online per l’intercettazione, accoglienza e ascolto per bambini e ragazzi di tutte le scuole regionali coinvolte nel progetto, uno spazio molto importante a supporto di chi si trova ad affrontare situazioni di disagio.

A contrassegnare il tutto un brano musicale con il titolo del progetto scritto da Maurizio Filardo e Sergio Friscia presentato, nel corso degli eventi organizzati dai CTS regionali, tra cui quello realizzato al Parco Archeologico di Selinunte e gestito dall’I.C. Lombardo Radice Pappalardo il 1 giugno 2024, che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 persone. Per il brano gli autori hanno rinunciato ai diritti d’autore a testimoniare il valore del messaggio veicolato e dell’iniziativa.

Il progetto riprenderà nel corso dell’a.s. 2024/2025 con altre iniziative di formazione e di sensibilizzazione, perché il bullismo ed il cyberbullismo possono essere debellati e nessun ragazzo possa diventare vittima di tali scellerati comportamenti.

Il secondo momento è stato celebrato l’11 febbraio in cui le classi Seconde della Scuola secondaria di I grado dalle proprie aule tramite il monitor interattivo, hanno assistito con un collegamento in diretta streaming organizzato dalla Polizia Postale con la collaborazione di Unieuro nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, con la visione di filmati e di testimonianze di persone direttamente coinvolte in vicende di cyberbullismo o relative alla sicurezza in rete e con la partecipazione del Prefetto Vittorio Pisani.

L’intero mese di Febbraio sarà dedicato al tema e nell’I.C. Lombardo Radice Pappalardo, i docenti potranno aderire per una giornata al progetto di Istituto “Reflection on Bullying” anche con la presenza dei Docenti di Tecnologia di Scuola Secondaria di I grado, insieme al referente Cyberbullismo, prof.ssa Francesca Savaglio, per promuovere comportamenti sicuri e favorire la difesa dalle insidie del web.

In tutte le scuole trapanesi verranno divulgati i contenuti della campagna di sensibilizzazione e il brano del progetto, affinché diventi virale in tutte le aule scolastiche e si possa debellare un fenomeno che preoccupa oltre la scuola anche le famiglie.