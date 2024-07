Pronta a partire la 76ᵃ stagione dell’ente luglio musicale trapanese. Biglietti disponibili da lunedì 8. Il programma del mese di luglio

TRAPANI – Presentata ufficialmente nel corso della conferenza stampa che si è tenuta all’interno della Sala Sodano lo scorso 28 maggio e in anteprima assoluta nel corso della BIT, Borsa Internazionale del Turismo a Milano lo scorso febbraio, la 76ᵃ stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese entra nel vivo della sua programmazione. “Favole, Fiabe e altri racconti…” – questo il titolo della Stagione che si svolgerà da luglio a dicembre nei luoghi più rappresentativi della città di Trapani – debutterà ufficialmente venerdì 12 luglio, alle ore 21:00, con il primo spettacolo in programma che, come di consueto, avrà luogo nella splendida cornice naturale del “Giuseppe di Stefano”, teatro en plein air sito all’interno di Villa Margherita: la Turandot di Giacomo Puccini sarà eseguita dall’Orchestra e Coro dell’Ente Luglio Musicale Trapanese diretti da Manuela Ranno per la regia di Daniele De Plano, scene e costumi di Danilo Coppola. Il ruolo della “Principessa Turandot” sarà interpretato da Maida Hundeling mentre quello del “Principe ignoto (Calaf)” da Andrea Shin. Ascolteremo poi Desiree Rancatore nel ruolo di “Liù”, Ugo Guagliardo nel ruolo di “Timur”, David Costa Garcia nel ruolo di “Ping”, Rosolino Claudio Cardile nel ruolo di “Pang” e Blagoj Nacoski nel ruolo di “Pong”. Mariano Orozco interpreterà invece “Un mandarino” mentre Jan Vacik interpreterà i ruoli dell’Imperatore “Altoum” e “Il Principino di Persia”. Concludono il cast “Il carnefice” Alessandra Lamia, la “Prima ancella” Imma Camasta e la “Seconda ancella” Gaia Romano. Organizzato in coproduzione con il Teatro A. Rendano di Cosenza e l’Associazione Euritmus/Teatro Zandonai di Rovereto, l’opera, ambientata in una Pechino immaginaria e mitica, ultima opera scritta da Puccini, omaggia il centenario della scomparsa del compositore italiano: anche per questa circostanza, il Direttore artistico, in sintonia con Regista e Direttrice d’orchestra, ha deciso di presentare l’opera nella versione “integralmente pucciniana”, senza alcun finale aggiuntivo. Il Maestro del Coro sarà Fabio Modica, quello del coro di Voci Bianche invece Anna Lisa Braschi. Lo spettacolo replicherà domenica 14 luglio sempre alle ore 21:00. I biglietti saranno disponibili da lunedì 8 luglio al botteghino e on line sul sito www.lugliomusicale.it: Settore Platinum: intero 45,00 €, ridotto (under 24 e over 65) 35,00 €; Settore Gold: intero 35,00 € ridotto (under 24, over 65) 25,00 €; Settore Silver: intero 25,00 €, ridotto (under 35 e over 65) 15,00 €.

Sempre il Giuseppe Di Stefano, martedì 16 luglio, alle 21:00, ospiterà il concerto Omaggio a Francis Poulenc e George Gershwin, pensato per celebrare due grandi figure del Novecento musicale: ricorrono quest’anno, infatti, il 125° anniversario della nascita del pianista francese e i cento anni dell’opera “Rhapsody in Blue” del compositore statunitense. Accompagnati dall’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale e diretti da Alberto Maniaci, al pianoforte si esibiranno Walter Roccaro – direttore artistico dell’Ente, in un omaggio gratuito – e il giovane Giulio Potenza, talento italiano riconosciuto a livello internazionale, che eseguiranno il Concerto per due pianoforti e Orchestra e la Sinfonietta di Poulenc; nonché Franco Foderà che interpreterà la celebre composizione di Gershwin. I biglietti saranno disponibili al botteghino da lunedì 8 luglio e on line (Settore Platinum: intero 25,00 €, ridotto 20,00 €; Settore Gold: intero 20,00 € ridotto 15,00 €; Settore Silver intero 10,00 €, ridotto 7,00 €).

Il mese di luglio si concluderà con l’esecuzione di uno dei più grandi classici dell’Opera del 700: “Die Zauberflöte – Il flauto magico” di W. Amadeus Mozart, in programma mercoledì 24 e venerdì 26 luglio, alle 21:00, al “Giuseppe di Stefano”. Ricca di elementi fiabeschi, simbolici e filosofici, ambientata in un Egitto immaginario, l’opera sarà eseguita dall’Orchestra e coro dell’Ente Luglio Musicale, diretti rispettivamente dai maestri Alfredo Salvatore Stillo (Orchestra) e Fabio Modica (Coro). La regia e i costumi sono di Maria Paola Viano. A ricoprire i ruoli dei protagonisti troviamo invece i giovanissimi vincitori del XIX concorso internazionale “Giuseppe Di Stefano” che si è svolto lo scorso aprile al Teatro “Tonino Pardo” di Trapani e che ha decretato la vittoria della giovane cantante russa Anastasiia Petrova che si è così aggiudicata il prestigioso premio messo in palio e l’assegnazione del ruolo di Regina della Notte. Nel ruolo di Pamina troviamo invece il giovane soprano italiano Jessica Ricci che si è aggiudicata il secondo premio, mentre nel ruolo di Papageno troviamo il terzo classificato, il baritono della Costa Rica William Hernandez. Nel corso del concorso, inoltre, la Commissione giudicatrice ha riconosciuto la bravura di altri partecipanti a cui ha voluto assegnare alcuni ruoli: a Dioklea Hoxha (soprano), dal Kosovo, è stato assegnato il ruolo di Papagena, ad Antonino Arcilesi (Basso), dall’Italia, il ruolo di Sarastro, mentre a Samuele Di Leo (Tenore), sempre dall’Italia, quello di Tamino. A completare il cast dei personaggi mozartiani, ascolteremo Flavio D’Ambra (Monostatos), Caterina Trevisan (Prima dama), Luisa Maria Bertoli (Seconda dama), Marta Di Stefano (Terza dama), Mariano Orozco (Oratore degli iniziati e Secondo Armigero), Liu Hengzhi (Primo Sacerdote e Primo Armigero), David Costa Garcia (Secondo Sacerdote), Alessandra Piro (Primo fanciullo), Angela Genovese (Secondo Fanciullo) e Clarissa Domenica Di Lorenzo (Terzo Fanciullo). I biglietti: Settore Platinum: intero 45,00 €, ridotto (under 24 e over 65) 35,00 €; Settore Gold: intero 35,00 € ridotto (under 24, over 65) 25,00 €; Settore Silver intero 25,00 €, ridotto (under 35 e over 65) 15,00 €.

Inoltre, al botteghino di Villa Margherita (Viale Margherita 1), aperto il lunedì e il giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9:00 alle 13:00; sabato dalle 9:00 alle 12:00, oltre ai biglietti (acquistabili fino a un’ora prima dall’inizio dello spettacolo, fatta eccezione nel caso di esaurimento posti), sarà possibile sottoscrivere quattro tipologie di abbonamenti: l’Operaplus, disponibile fino al 6 luglio e comprensivo di sei opere principali – tre nei settori “Platinum (Intero 120,00€, ridotto 93,00 €)”, e “Gold (Intero 90,00 € e ridotto 63,00 €)”, e tre disponibili in settore unico (33,00 €); il Tris di generi, disponibile fino al 6 luglio, comprensivo di tre spettacoli (di cui uno a scelta) nei settori “Platinum (81,00 €)” e “Gold (63,00 €)”; il Risonanze del Chiostro, disponibile fino al 3 agosto e comprensivo dei sei spettacoli che si terranno tra agosto e settembre all’interno del Chiostro di San Domenico (settore unico 60,00 €) e il Concerti senza confini, disponibile fino al 2 novembre e comprensivo di due spettacoli che si terranno al Tonino Pardo tra novembre e dicembre.

Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. L’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” (per informazioni consultare il sito www.18app.italia.it) e “Carta del docente” (www.cartadeldocente.istruzione.it). Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” a 10,00 €.

Per l’intero programma e maggiori informazioni potete consultare il sito www.lugliomusicale.it e la pagina Luglio Musicale Trapanese presente su Facebook.