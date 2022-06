Proposta-denuncia dell’Archeoclub sullo stato di abbandono delle tombe sicane del Sistema delle piazze

CASTELVETRANO – La sede cittadina dell’Archeoclub d’Italia ha inviato la seguente lettera aperta al sindaco Enzo Alfano e al presidente del consiglio comunale:

LETTERA APERTA

Quando venne realizzato il progetto del cosiddetto “Sistema della piazze“, vennero appositamente lasciate a vista sotto una pesante lastra di vetro alcune delle tombe (probabilmente) sicane di cui era cosparsa tutta l’area circostante il palazzo municipale.

Lo stato di assoluto abbandono in cui versa il sito per la assoluta mancanza di manutenzione ha determinato la crescita di una serie di piante selvatiche che rendono impossibile la visione del sito.

Stante siffatta grave e indecorosa immagine peraltro nel cuore della città, l’Archeoclub Emi Selinios di Castelvetrano-Selinunte suggerisce lo smantellamento dell’attuale lastra e ringhiera, ricoprendo le tombe con un basolato di diverso colore che richiama il disegno e il posizionamento delle tombe; si suggerisce di utilizzare il vicino locale comunale per creare una galleria fotografica dello stralcio del progetto inerente la sistemazione delle piazze e delle tombe all’epoca scoperte”.